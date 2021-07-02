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  4. Anadolu Isuzu, 100 adetlik Moldova Kişinev ihalesini imzaladı

Anadolu Isuzu, 100 adetlik Moldova Kişinev ihalesini imzaladı

02.07.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan: - "Romanya, Bulgaristan ve Litvanya gibi Avrupa'nın birçok şehrinde hizmet veren, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen araçlarımız ile Moldova Kişinev'de de hizmet sunacak olmak bizlere gurur veriyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, nisan ayında katıldığı yaklaşık 12,7 milyon avro tutarındaki Moldova Kişinev ihalesini kazanarak sözleşmeyi imzaladı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, AR-GE merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Anadolu Isuzu'nun fabrikasında üretilen araçlarıyla ihracat pazarlarındaki varlığını gün geçtikçe artırıyor.

Şirket, Moldova Kişinev Belediyesi'nin 2021 yılında açmış olduğu 100 adet otobüs alımına ilişkin ihaleyi kazanarak Avrupa'da toplu taşıma ihalelerinin aranılan ismi olduğunu bir kez daha kanıtladı. İhale, 2021 yılı içerinde 100 araçlık Citiport teslimatı ve bu araçların satış sonrası hizmetlerinin yerine getirilmesini kapsıyor.

Anadolu Isuzu, 2019 yılından itibaren gerçekleştirdiği teslimatları ile aktif olarak yer aldığı Moldova pazarında, Citiport araçları ile Moldova halkına konforlu ve modern bir toplu taşıma hizmeti sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şirketin ticari araç sektöründe hem teknolojiye uyum sağlayan hem de teknolojiyi yönlendiren konumuyla global bir marka olma yolunda hızla ilerlediğini belirterek, "Romanya, Bulgaristan ve Litvanya gibi Avrupa'nın birçok şehrinde hizmet veren, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen araçlarımız ile Moldova Kişinev'de de hizmet sunacak olmak bizlere gurur veriyor." ifadesini kullandı.

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