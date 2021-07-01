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Anadolu Isuzu, AR-GE 250 Listesinde tasarım tescil ve faydalı model sayısında sektör lideri oldu

01.07.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan: - "Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımız, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiriyor, yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendiriyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Ar-Ge merkezinde hayata geçirdiği yenilikçi projelerle Turkishtime Dergisi’nin Ar-Ge 250 listesinde tasarım tescil ve faydalı model sayısına göre otomotiv sektöründe en fazla tescile sahip olan marka oldu.

Şirket açıklamasına göre, Anadolu Isuzu, teknoloji, akaryakıt, beyaz eşya ve tekstil gibi iş kollarında üretim yapan yerli markaların bulunduğu listede patent sayısı sıralamasında ilk 10’da yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, 2009 yılında kurdukları Bakanlık onaylı Ar-Ge merkezlerinde yürüttükleri yenilikçi çalışmalarla sektöre öncülük ettiklerini kaydetti.

Arıkan, "Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 konularındaki çalışmalarımızda emin adımlarla ilerliyoruz. Dijital kalite kontrol uygulamaları, akıllı fabrika konseptindeki çalışmalarımız, müşteriye dijital araçlar ve kanalların sunulması gibi birçok alanda projelerimizi devreye aldık. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımız, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiriyor, yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

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