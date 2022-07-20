Anadolu Isuzu Ar-Ge’de "Faydalı Model" dalında otomotiv sektöründe ilk sırada

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Turkishtime tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ar-Ge 250 Araştırmasının otomotiv sektörü sıralamalarında "Faydalı Model" dalında birinci, "Tasarım Tescilleri" dalında ikinci, "Patent Sayısı" dalında ise üçüncü oldu.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, "Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması"nda Anadolu Isuzu yüksek lisans ve doktora mezunu Ar-Ge personeli sayısı sıralamasında ise otomotiv sektöründe dördüncü olma başarısını gösterdi.

Bugüne kadar Ar-Ge ve tasarım alanında yaptığı çalışmalarla birçok ödüle layık görülen Anadolu Isuzu, Turkishtime Dergisi tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması 2020’de de AR-GE Merkezinde Alınan Tasarım Tescil ve Faydalı Model sayısına göre otomotiv sektöründe ilk sırada yer almıştı.

Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi 2021 yılının kasım ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi’nde ise üçüncülük ödülüne layık görülmüştü.

- "Ticari araçlar segmentinin geleceğini şekillendiren gelişmelere aktif olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, günümüzde otomotiv endüstrisi tarihinin bir dönüşüm süreci geçirdiğini belirterek, buna Anadolu Isuzu olarak faaliyet gösterdikleri ticari araçlar kategorisinin de dahil olduğunu ifade etti.

Arıkan, "Çığır açan teknolojiler her geçen gün etkisini artırırken, bireysel ve kurumsal müşteriler artık daha çevreci, daha düşük emisyonlu, daha güvenli ve konforlu araçlar talep ediyor. Otomotiv endüstrisi bu trend ve taleplere en iyi şekilde yanıt vermek ve gelecekte güçlü bir konumda olabilmek için büyük bir yarış içerisinde. Ar-Ge ise bu büyük yarışta otomotiv sektörü için kilit bir öneme sahip." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Isuzu olarak son dönemde ihracatta elde ettikleri başarılarda Ar-Ge Merkezlerinin rolünün büyük olduğuna işaret eden Arıkan, şunları kaydetti:

"Anadolu Isuzu olarak Turkishtime tarafından gerçekleştirilen Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması 2021’de otomotiv sektörü sıralamalarında elde ettiğimiz başarılardan büyük mutluluk duyuyoruz. Uzmanlık birikimi ve teknoloji altyapısı ile Türkiye’nin en yüksek nitelikli Ar-Ge merkezleri arasında yer alan Anadolu Isuzu Ar-Ge Merkezi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da müşterilerimiz, şirketimiz ve ülkemiz için değer üretmeyi sürdürecek. Otomotiv dünyasının ve parçası olduğumuz ticari araçlar segmentinin geleceğini şekillendiren gelişmelere aktif olarak katkıda bulunmaya devam edeceğiz."​​​​​​​

