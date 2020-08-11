Anadolu Isuzu araçlarında Kovid-19'a karşı önlem paketleri

“Anadolu Isuzu olarak inovasyonu ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmetlerimize adapte etmeye odaklanıyoruz. Ar-Ge ve inovasyon alanındaki çalışmalarımız, müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiriyor. Bu doğrultuda yolcularımızın ve sürücülerimizin güvenli seyahat edebilmelerine katkıda bulunma hedefiyle hayata geçirdiğimiz çalışmalara devam ediyoruz. Kovid-19 pandemisi ile bu çalışmalarımız yeni bir boyut kazandı. Geliştirdiğimiz Kovid-19 önlem paketleri ile hem toplu taşımada hem de okul servislerinde bu uygulamayı hayata geçiren ilk marka olmanın gururunu yaşıyoruz.”

Arıkan, şunları ifade etti:

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu’nun kaliteli, konforlu ve güvenli araçları ile yurt içinde ve yurt dışında tercih edilen bir marka olduğunu belirtti.

Önlemler, Kovid Önlem Paketleri adı altında “Dezenfeksiyon”, “Kontrol”, “Temas” ve “İzolasyon” olmak üzere 4 başlık altında geliştirildi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, Kovid-19 pandemisiyle mücadele kapsamında araçlarında aldığı, virüsün bulaşma riskini azaltmaya yönelik önlemlerle hem yolcuların hem de sürücülerin sağlığını korumaya katkıda bulunuyor.

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, toplu taşımada kullanılan araçlarda ve okul servis araçlarında aldığı önlemlerle Kovid-19 virüsünün bulaşma riskini azaltarak hem yolcuları hem de sürücüleri korumayı hedefliyor.

Kovid Önlem Paketleri Anadolu Isuzu’nun, Novociti, Novociti Life, Citibus, Citiport, Novo Serisi, Turkuaz, Visigo, Interliner, Toro ve Novo Okul modellerinde uygulanabiliyor. Kovid-19 uygulamaları fabrika çıkışlı sıfır araçların yanı sıra piyasadaki Anadolu Isuzu araçlarına da Isuzu yetkili servisleri tarafından tek tek ya da paket halinde opsiyonel olarak uygulanabiliyor.

- 4 adımlı dezenfeksiyon

“Dezenfeksiyon” adımında virüslerin DNA ve RNA yapılarını bozarak etkisiz hale getiren ve laboratuvarlar ile hastanelerde dezenfeksiyon işlemleri için kullanılan UV-C lambalar, tavana konumlandırılarak araç içerisindeki patojenleri 1 saatlik çalışma ile en aza indiriyor.

Gebze Teknik Üniversitesi ve San Rafaelle Üniversitesi tarafından test edilerek onaylanan UV-C sterilizasyon uygulaması, özellikle turizm araçlarında bagaj kısmında da kullanılarak bagajların dezenfektasyonu sağlanıyor.

Araçların klima hava emiş filtrelerine uygulanan ve yine Gebze Teknik Üniversitesi ve San Rafaelle Üniversitesi tarafından onaylanan fotokatalist filtre ise özel bir ışık ile aktif hale geliyor.