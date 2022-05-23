Anadolu Isuzu, Busworld Türkiye'ye tam elektrikli ve alternatif yakıtlı modelleriyle katılıyor

İSTANBUL (AA) - Ticari araç markası Anadolu Isuzu, İstanbul’da düzenlenecek olan Busworld Türkiye 2022 fuarına katılacak.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, Gebze Şekerpınar’daki modern tesislerinde ürettiği midibüs ve otobüsleri 45 ülkeye ihraç eden Anadolu Isuzu Busworld fuarındaki standında tam elektrikli Novociti Volt ile CNG alternatif yakıt sistemine sahip Kendo/Interliner CNG otobüslerinin yanı sıra Citiport 12 ve Grand Toro modellerini de sergileyecek.

Anadolu Isuzu, bu yıl standında modern dünya kentlerinin değişen pazar ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda geliştirdiği tam elektrikli ve CNG yakıt sistemine sahip modellerini daha da öne çıkartıyor.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, "Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak dünya otobüs üretim endüstrisini ve kurumsal müşterileri bir araya getiren önemli bir sektörel platform olan Busworld 2022 fuarındaki yerimizi bu yıl da alıyoruz." ifadesini kullandı.

Anadolu Isuzu olarak ürettikleri midibüs ve otobüsleri 45 ülkeye ihraç ettiklerini, dünyada büyüme hedefleri doğrultusunda mevcut yurt dışı pazarlardaki varlıklarını güçlendirirken yeni pazarlara açıldıklarını belirten Arıkan, şunları kaydetti:

"Bu yıl Busworld fuarında modern kentlerin talep ettiği çevreci, konforlu ve güvenli modellerimizle yer alıyoruz. İlk ihracatını geçen yıl Fransa’ya gerçekleştirdiğimiz tam elektrikli NovoCITI Volt ve 'Yılın Sürdürülebilir Otobüsü 2022' ödülünün sahibi olan Kendo/Interliner CNG alternatif yakıtlı otobüslerimizin fuar katılımcılarının büyük ilgisini çekecek özelliklere sahip."

Açıklamada aktarılanlara göre, Busworld 2022 fuarı, ilk kez düzenlendiği 1971 yılından bu yana otobüs üretim endüstrisinin en büyük B2B etkinliklerinden biri olarak otobüs ve midibüs üreticileri ile bu sektörler ilgili parça, aksesuar, ekipman ve hizmetleri sunan şirketleri buluşturan dünyanın en büyük fuarı niteliğini taşıyor. Busworld Türkiye 2022, İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy'de 26-28 Mayıs tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

