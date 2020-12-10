Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan: "2021'de pick-up pazarında artış bekliyorum"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, pick-up'ta özellikle daha bireysel, doğa amaçlı kullanımın ve seyahat isteğinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) birlikte arttığını belirterek, "Ticari amaçlı aslında daha halen çok potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 2020'ye göre 2021'de pick-up pazarının olumlu geçmesini ve bir artış olmasını bekliyorum kesinlikle." dedi. Isuzu'nun pick-up segmentindeki temsilcisi D-Max'in yenilenen üçüncü jenerasyonunun basın tanıtımı, online olarak düzenlenen toplantıda gerçekleştirildi. Arıkan, toplantıda yaptığı konuşmada, Isuzu'nun teknolojik uzmanlığı ve ihtiyaçları öngörme kabiliyeti ile tamamen yenilendiğini ve D-Max'in sınıf atladığını söyledi. Yeni model geçişi sebebiyle pick-up'ta yaklaşık bir yıldır ara verdiklerini ancak yeni D-Max ile pazara çok güçlü şekilde geri döndüklerini aktaran Arıkan, "2002 yılında ilk üretimi gerçekleşen D-Max'in bu yıl üçüncü jenerasyonu ile karşınızdayız. Yeni D-Max'i uzun zamandır bekliyorduk ve beklediğimize değdi, tamamen yenilenmiş D-Max'i sunmanın heyecanını yaşıyoruz." diye konuştu.

- "Müşterilerimizden yoğun ilgi göreceğine inanıyorum" Yeni D-Max'te çok büyük bir değişim yaşandığını ifade eden Arıkan, şunları söyledi: "Tamamen değişen dış ve iç tasarım, geliştirilen sürüş konforu ve yeni ileri sürüş destek sistemleri ile D-Max yeniden doğdu. 'Euro 6d' emisyon standartlarına uyum sağlayan yeni D-Max her zamankinden daha çevreci. Geliştirilmiş motoru, iyileştirilmiş tepki süresi, düşük yakıt tüketimi ve performansıyla sunulduğu pazarlarda yeni D-Max büyük beğeni aldı. Tasarım çok önemli ancak araç özellikleri ve donanımı ile ilgili de önemli değişiklikler var. Tüm versiyonlarda sunulan 800 mm sudan geçiş yüksekliği ve 4X4 versiyonlara eklenen diferansiyel kilidi off-road severler için önemli bir gelişme. Güvenlik çok önemli. Adaptif hız sabitleme, arka radar, yağmur ve ışık sensörü, kör nokta algılama, stereo kamera ve bununla birlikte sunulan (ADAS) ileri sürüş destek sistemleri sürüş güvenliğini yeni bir seviyeye taşıyor. 9 inç dokunmatik multimedya, kablosuz Apple Car Play ve Android Auto bağlantısı, çift bölgeli dijital klima diğer akla ilk gelenler... Tüm bu özellikleri ile D-Max karakteristik, cesur ve akıllı. Müşterilerimizden yoğun ilgi göreceğine inanıyorum."

- "Pick-up pazarının 11 binler civarında kapanmasını bekliyoruz" Tuğrul Arıkan, tanıtım toplantısının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Türkiye pick-up pazarının 2017 yılında 20 bin adetler seviyesinde seyrettiğini anımsatan Arıkan, "Pazarın Kovid-19 döneminde 11 binler civarında kapanmasını bekliyoruz ama 2021'de bir şekilde o tırmanışın başlamasını öngörüyoruz. Yani pick-up'ta özellikle daha bireysel kullanımın, doğa amaçlı kullanımın, seyahat isteğinin Kovid-19'la birlikte arttığını düşünüyorum. Ticari amaçlı aslında daha halen çok potansiyel olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden 2020'ye göre 2021'de pick-up pazarının olumlu geçmesini ve bir artış olmasını bekliyorum kesinlikle." dedi. Arıkan, yeni DMax ile ilk sene yüzde 10 pazar payı almayı hedeflediklerini ancak 2022 ile birlikte çift haneli rakamlarda yukarı doğru çıkmaya başlayacaklarını söyledi. - "Pandemi sürecinde üretim tarafında çok büyük bir kayıp yaşamadık" Anadolu Isuzu Genel Müdürü Arıkan, pandemi sürecinde üretim tarafında çok büyük bir kayıp yaşamadıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Pandemi başlangıcıyla birlikte yurt içi ve yurt dışı dinamikleri arka arkaya geldi. 27-28 Mart'ta üretimi bir süreliğine, fabrikayı yeniden ayarlamak için, durdurduk ama sonra 13 Nisan'da tekrar başladık. 1-2 ay biraz daha kısa çalıştık, haftada 3-4 gün çalıştık. Ama haziran ayının ikinci yarısından itibaren tam çalışmaya devam ettik. Tabii ki salgınla çalışmanın getirdiği, fabrikada çok büyük bir değişiklik oldu. Fabrikada virüsü kapmayacak, virüsü yaymayacak bir durumu nasıl yaratabilirizi çalıştık arkadaşlarımızla. Yüzümüzün akıyla çıktık ama tabii fabrika dışını takip etmemize imkan yoktu. Bu yüzden her sanayi şirketinde olduğu gibi bazı vakalar oldu tabii... Bu aldığımız önlemlerin ciddi anlamda kapasite kullanımına da etkileri oldu. Ama şimdi sene sonuna geliyoruz ve üretimimiz aynı hızda devam ediyor." - "2021'de elektrikli bir otobüsümüzü piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz" Tuğrul Arıkan, alternatif yakıtlı araçların çok önemli olduğunu ve bu konuya odaklandıklarını vurgulayarak, "Çünkü özellikle ihracat pazarımız olan Avrupa'da 2025 ve 2030 hedefleri, bir şekilde zaten alternatif yakıtlı araçların özellikle hafif ticari kısmında, otobüste, midibüste çok ön plana çıkacağına işaret ediyor. Biz de buna göre çalışıyoruz. 2021'de elektrikli bir otobüsümüzü piyasaya çıkarmayı hedefliyoruz. Arkasından da yine otobüs ve kamyon modellerimiz devam edecek. Bundan sonra ürün geliştirme yönümüz daha çok alternatif yakıtlı araçlar üzerine olacak ve ona da odaklanmış durumdayız." şeklinde konuştu.