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Anadolu Isuzu ihracattaki başarısı ile OSD'den ödül aldı

28.04.2022 11:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan: - "Yurt dışında mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirirken yeni pazarlara açıldık. Kazandığımız önemli ihaleler kapsamındaki araç teslimatlarını tam zamanında gerçekleştirdik"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen OSD Başarı Ödülleri kapsamında "2021 yılında ihracatını değer bazında en fazla artıran OSD üyesi" ödülünün sahibi oldu.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, 2021 yılında rekor ihracat rakamlarına imza atan Şirket, başarılarını yeni ödüllerle taçlandırmaya devam ediyor. Anadolu Isuzu son olarak OSD Başarı Ödülleri kapsamında “2021 yılında ihracatını değer bazında en fazla artıran OSD üyesi” olma başarısını göstererek ödüle layık görüldü. Anadolu Isuzu 2021 yılında ihracatta kaydettiği yüzde 148’lik artışla bu ödülün sahibi oldu.

- "Midibüs segmentindeki 'ihracat şampiyonu' unvanımızı 18 yıldır gururla taşıyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan şunları kaydetti:

"Anadolu Isuzu olarak dünyada büyüme hedefimiz doğrultusundaki çalışmalarımızın bir sonucu olarak 2021 yılını büyük bir başarıyla tamamladık. Yurt dışında mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirirken yeni pazarlara açıldık. Kazandığımız önemli ihaleler kapsamındaki araç teslimatlarını tam zamanında gerçekleştirdik. Midibüs segmentindeki 'ihracat şampiyonu' unvanımızı 18 yıldır gururla taşıyoruz. İlk tam elektrikli otobüs modelimiz NovoCITI VOLT’un Fransa’ya ihracatını gerçekleştirdik. Otomotiv sektörünün en önemli kuruluşlarından olan Otomotiv Sanayii Derneği’nden başarılarımızı taçlandıran bu değerli ödülü almış olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. 2021'deki başarımıza çalışmalarıyla katkıda bulunan ve 2022 yılında daha yüksek başarılara ulaşma hedefiyle çalışan Anadolu Isuzu ailesinin tüm üyelerine ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."

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