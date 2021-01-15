YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Anadolu Isuzu, "ProEye" ile satış sonrasında da aktif hizmet sunuyor

Anadolu Isuzu, "ProEye" ile satış sonrasında da aktif hizmet sunuyor

15.01.2021 10:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan: - "Yapılan çalışmaların kaydedilebildiği ve arızanın giderilmesi için gerekli video ve doküman desteğinin sağlandığı ProEye ile hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, ProEye online destek hizmeti ile satış sonrası müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutma yolunda yeni bir dönem başlatıyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Satış Sonrası Hizmetler alanında hayata geçirilen ProEye ile servis destek personeli gerek yurt içi gerek yurt dışı servislerinin cep telefonuna ya da sanal gerçeklik gözlüğüne bağlanarak aracın yanındaymış gibi destek sağlıyor, servisi yönlendirip sorunun çözümünü hızlandırıyor.

Ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu, teknolojiye yaptığı yatırımlarla sektörde satış sonrası hizmet standartlarını üst seviyeye taşımaya devam ediyor.

İnovasyonu ve teknolojik yenilikleri ürün ve hizmetlerine adapte etmeye odaklanan Anadolu Isuzu, Ar-Ge ve inovasyon konusundaki yetkinliği sayesinde ticari araç sektörüne öncülük ediyor. Anadolu Isuzu, Satış Sonrası Hizmetler alanında hayata geçirdiği ProEye online destek hizmeti ile hem Türkiye hem yurtdışına yayılmış servislerinin ihtiyaç duyduğu her an yanlarında olarak, yaşayabilecekleri problemlere anında müdahale ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, ProEye hizmetinin Anadolu Isuzu’nun satış sonrasında da araçlarına tam destek vaatlerinin bir parçası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Anadolu Isuzu olarak Ar-Ge ve inovasyondaki gücümüzle hem sürücülerin, hem bayilerimizin hem de yetkili servislerimizin hayatını kolaylaştırıyoruz. Yapılan çalışmaların kaydedilebildiği ve arızanın giderilmesi için gerekli video ve doküman desteğinin sağlandığı ProEye ile hizmet kalitesini ve müşteri memnuniyetini üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz. ProEye in kapsamı sadece bununla kalmayacak, hem eğitimlerde hem de araç ve parça kontrollerinde kullanılarak süreçlerimize önemli bir katma değer yaratacağız. Dijital transformasyon kapsamında müşterilerimize sağlayacağımız katkılar ProEye gibi başka projelerle de devam edecek."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Futbol: Misli.com 2. Lig'de görünümFutbol: Misli.com 2. Lig'de görünüm

İstanbul Namaz Vakitleri 15 Ocak Cuma

İmsak
06:50
Sabah
08:20
Öğle
13:18
İkindi
15:45
Akşam
18:07
Yatsı
19:32

İstanbul Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Cuma

Bülent Eczanesi
Adalar
Büyükada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
Derin Eczanesi
Arnavutkoy
Merve Nur Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Yaralı kedi için seferber oldular

Yaralı kedi için seferber oldular

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Bulut ve meclis üyelerinden Destici’ye ziyaret

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Elindeki demir yüksek gerilim hattına temas eden usta ağır yaralandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diyarbakır’da bir ilçede daha pozitif vaka sayısı sıfırlandı

Diğer Haberler

Samsung Galaxy S21 modelleri MediaMarkt’ta ön siparişe açıldı

Samsung Galaxy S21 modelleri MediaMarkt’ta ön siparişe açıldı

Uzmanlar "göz migrenine" karşı uyardı

Uzmanlar "göz migrenine" karşı uyardı

Maltepe’de kar alarmı

Maltepe’de kar alarmı

İş Bankası ve Da Vinci Kids'ten iş birliği

İş Bankası ve Da Vinci Kids'ten iş birliği

TEMSA pil ve batarya paketlerini Adana'da üretmeye başladı

TEMSA pil ve batarya paketlerini Adana'da üretmeye başladı

TEMSA pil ve batarya paketlerini Adana'da üretmeye başladı

TEMSA pil ve batarya paketlerini Adana'da üretmeye başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.