Anadolu Isuzu, üretimdeki gücünü ve kalitesini "Akıllı Fabrika" projesiyle geleceğe taşıyor

İSTANBUL (AA) - Ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, dijital dönüşüm vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Akıllı Fabrika projesinin ilk fazını başarıyla tamamladı.

Anadolu Isuzu açıklamasına göre, şirketin dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 vizyonu doğrultusunda hayata geçirdiği Akıllı Akıllı Fabrika projesi , "Terzi Usulü İmalat"ın oluşturduğu değişkenlik ve getirmiş olduğu çeşitliliğe bağlı oluşan karmaşık üretim akışının ve geniş üretim alanlarının yönetimini 3 boyutlu Dijital ikiz ile sağlarken kişiselleştirilmiş ürün üretimi ile ilgili tüm bilgilerin operatörlere ulaştırılmasını da Nesnelerin Interneti ( IoT ) desteği ile sağlıyor. En ince detaylarına kadar bütünüyle Anadolu Isuzu’nun üretim alanlarına ve iş süreçlerine uygun biçimde tasarlanan Akıllı Fabrika projesinin, planlama aşamasından uygulamaya her katmanı ileri teknoloji uygulamaları ile geliştirildi.

Proje, yüksek görsellik düzeyi ve tüm üretim süreçlerinin birebir dijital dünyadaki izdüşümü olan “dijital ikiz” uygulamasının ulaştığı detay seviyesi ile sektördeki benzer uygulamaların ötesine geçiyor. Proje, kurulan IoT altyapısı sayesinde en yüksek hassasiyette anlık olarak hatasız araç ve süreç takibine olanak sağlıyor. Lojistik, üretim, kalite, satış ve ihracat gibi farklı departmanlar, üretim ve teslimat ile ilgili ihtiyaç duydukları tüm bilgilere anında ulaşabiliyor. Projenin gelişmiş fonksiyonları, kağıt tüketimini ciddi ölçüde azaltarak Anadolu Isuzu’nun “kağıtsız üretim“ hedefine ulaşmasında da önemli katkılarda bulunmaktadır.

Açıklamaya göre, Anadolu Isuzu’nun uzman teknik kadrosu ve iç kaynakları Akıllı Fabrika projesinin tüm aşamalarına etkin bir şekilde katkıda bulundu. Akıllı Fabrika projesinin önemli bileşenleri arasında yer alan detaylı 3D planların oluşturulması, araç modellerinin uygulamaya entegre edilmesi, devreye alınan fonksiyonlar için yapılan yoğun saha testlerinin değerlendirilmesi ve ilgili iş ortaklarına anında yansıtılması iç kaynaklarca sağlandı.

Anadolu Isuzu Akıllı Fabrika projesini benzerlerinden ayrıştıran yönlerinden biri de salgın koşullarına rağmen hiçbir gecikme ya da aksaklık yaşanmadan tam zamanında başarıyla tamamlanması oldu. Dünyada dijitalleşme projelerinin genelde üretim tesislerinde ve ofislerde gerçekleştirilen uzun toplantılar gerektirdiği kabul edilirken, Anadolu Isuzu’nun Akıllı Fabrika projesinde ise yazılım ekibi en başından itibaren fabrika turları ve toplantılar da dahil olmak üzere tüm süreçleri hiç fiziksel ziyaret yapmadan tamamen online çalışma modeli ile tamamladı. Anadolu Isuzu’nun baştan sona teknolojik bir başarı hikayesi niteliğindeki Akıllı Fabrika projesi, küresel IDC organizasyonunda inovasyon kategorisinde "Best Innovation Project of the Year" kategorisinde ödüle layık görüldü.

- "Yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendireceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Akıllı Fabrika projesinin tamamlanması ile ilgili şunları kaydetti:

"Anadolu Isuzu olarak dijital dönüşüm ve Endüstri 4.0 vizyonumuz doğrultusunda başlattığımız Akıllı Fabrika projesini başarıyla hayata geçirmiş bulunuyoruz. Akıllı Fabrika projemiz, üretim kalitemizi daha da yükseklere taşıma hedefimizi desteklerken, pazardaki her rekabet alanında gücümüze güç katacak. Müşteri taleplerine uygun ürün geliştirme gücümüzü pekiştiren bu önemli başarı ile yeni pazarlardaki iddiamızı ve varlığımızı güçlendireceğiz. Dijital dönüşüm ve endüstri 4.0 vizyonu ile attığımız adımlarla sektörümüze öncülük etmeyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz."

