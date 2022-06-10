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Anadolu Isuzu’dan Azerbaycan’a 25 Novoultra midibüs teslimatı

10.06.2022 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Isuzu, 2008 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Azerbaycan’a bugüne kadar toplam 1.121 aracın teslimatını gerçekleştirmiş oldu

İSTANBUL (AA) - İhracat başarılarını sürdüren Anadolu Isuzu, son olarak Azerbaycan’a 25 Isuzu Novoultra midibüsün teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, yurt dışı pazarlardaki satışlarını artırmaya ve rekabetçi pazarlardaki varlığını sürekli güçlendirmeye devam ediyor.

İhracat başarılarını sürdüren Anadolu Isuzu, son olarak Azerbaycan Cumhuriyeti Özel Devlet Koruma Hizmeti’ne 25 Isuzu Novoultra midibüsün teslimatını yaptı.

2021 yılında şirketin ihracat geçmişindeki en yüksek rakamlara ulaşan Anadolu Isuzu, böylece 2008 yılından bu yana faaliyet gösterdiği Azerbaycan’a bugüne kadar toplam 1.121 aracın teslimatını gerçekleştirmiş oldu.

Yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığını da güçlendirmeye devam eden Anadolu Isuzu halihazırda 45 ülkeye ihracat yapıyor. Anadolu Isuzu, yaygın distribütör ve servis yapılanmasının yanı sıra satış sonrası destek alanındaki başarılarıyla yurt dışı pazarlarda giderek daha fazla tercih ediliyor.

- Isuzu Novoultra ihracatta en fazla tercih edilen modeller arasında

Anadolu Isuzu’nun turizm, servis ve toplu taşıma alanında Türkiye’de olduğu gibi yurt dışı pazarlarda da en çok tercih edilen modeller arasında yer alan Novo ailesinin üyesi Novoultra, hem sürücüsüne hem de yolcularına yüksek konforlu ve güvenli yolculuk olanağı sunuyor.

Küçük otobüs segmentinde Anadolu Isuzu’ya uzun yıllardır pazar liderliğini sağlayan modeller arasında yer alan Isuzu Novoultra 7,3 metre uzunluğu, Euro 6 emisyon standartlarına uygun 190 PS gücündeki yüksek performanslı ve dayanıklı motoru, otomatik şanzımanı ile servis, turizm ve okul taşımacılığı için ideal çözüm niteliğinde.

Yüksek yolcu kapasitesi, üstün manevra yetenekleri, ferah iç hacmi ve geniş bagaj olanakları ile rekabette öne çıkan IsuzuNovoultra, Anadolu Isuzu’nun Çayırova’daki üretim tesislerinde uyguladığı “Terzi Usulü İmalat” modeli ile müşterilerin isteğine göre özel donanımlarla üretilip teslim ediliyor.

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