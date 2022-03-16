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Anadolu Isuzu'dan D-Max'e özel kampanya

16.03.2022 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Isuzu'dan D-Max'e özel kampanya

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, pick-up segmentindeki iddialı modeli D-Max'e özel bir kampanya başlattı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kampanya kapsamında, D-Max pick-up'lara, 110 bin TL için 12 ayda yüzde 0,69 faiz olanağı sağlanıyor.

D-Max'e özel kampanya, 31 Mart 2022'ye kadar geçerli olacak.

Pick-up segmentinde farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılayan dört farklı donanım seviyesinde sunulan D-Max, 2020 sonunda yenilenen ve sınıfında standartları yükselten özellikleriyle pazarda ilgi görmeye ve satış rakamlarını yükseltmeye devam ediyor.

D-Max'in V-Go donanım seviyesi temel iş gücü gereksinimini eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanırken, V-Life ise D-Max'i iş gereksinimlerinin yanında kişisel olarak kullanacak kişiler düşünülerek hayata geçirildi.

V-Joy ve özellikle V-Cross, sürüş deneyiminden daha fazla keyif almak ve üst segment araç konforunu hissetmek isteyenler için tasarlandı.

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