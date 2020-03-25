YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Anadolu Isuzu'dan üretim faaliyetlerine ara verilmesine ilişkin açıklama

Anadolu Isuzu'dan üretim faaliyetlerine ara verilmesine ilişkin açıklama

İSTANBUL HABERLERİ  | 25.03.2020 19:39 | Son Güncelleme

Anadolu Isuzu'dan üretim faaliyetlerine ara verilmesine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, Kovid-19'un etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek, üretim faaliyetlerine 30 Mart tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesinin kararlaştırıldığını duyurdu.

Anadolu Isuzu'nun Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında şunlar kaydedildi:

"Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 etkilerini azaltmaya yönelik alınan önlemler çerçevesinde, tedarik ve teslimat süreçlerindeki aksamalar değerlendirilerek; şirketimizin üretim faaliyetlerine 30 Mart tarihinden başlamak üzere 9 gün süreyle ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Üretim dışında kalan operasyonlar şirketimizin iş sürekliliği planı ve çalışanlarımızın sağlığına yönelik tedbirler çerçevesinde devam edecektir. 1 Nisan - 30 Haziran tarihleri arasında kısa çalışma yapılması için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Çalışma ve İş Kurumu Genel Müdürlüğü'ne başvuruda bulunulmuştur. Konuyla ilgili gelişmeler yatırımcılarımızla ayrıca paylaşılacaktır."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar Ne yasak dinlediler, ne korona! Böyle yakalandılar
44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da44 yıllık emektar vapur yeniden Boğaz’da
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Isuzu KAP

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzurum’da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

Erzurum’da 5 kişinin yaralandığı feci kaza kameralara yansıdı

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

MER Kolejinde online bağlantılarla bire bir takip

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Kütahya’da 6,65 gram bonzai maddesi ele geçirildi

Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde

Sığınmacıların sınırda bekleyişi 27. gününde

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Hatay’da kaçak sigara operasyonu

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

Başkan Hüseyin Doğan: "Yaşlılar hayatımızdaki en kıymetli hazinelerimizdir"

İstanbul Namaz Vakitleri 25 Mart Çarşamba

İmsak
05:26
Sabah
06:52
Öğle
13:15
İkindi
16:43
Akşam
19:28
Yatsı
20:49

İstanbul Nöbetçi Eczaneler25 Mart Çarşamba

Burgazada Eczanesi
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Duygu Eczanesi
Arnavutkoy
Hayat Eczanesi
Arnavutkoy
Toki Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

18. Gençlik Şurası’nda gençler kendilerini eleştirdi

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Minik öğrencilerden Mehmetçiğe anlamlı destek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Şehitler için Bağcılar'dan Çanakkale'ye yürüyecek

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

Okul Çağı Çocuklarda Propolis Tüketiminin Önemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.