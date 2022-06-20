Anadolu Isuzu’ya "Büyük Hedeflerin Üstün Başarısı" Ödülü

İSTANBUL (AA) - Anadolu Isuzu, 2021'de sergilediği üretim ve ihracat performansı kapsamında Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından "Büyük Hedeflerin Üstün Başarısı" ödülüne layık görüldü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin ticari araç üreticisi Anadolu Isuzu, ihracat alanındaki başarılarını aldığı ödüllerle tescillemeye devam ediyor. Marka, OİB tarafından üretim ve ihracattaki başarılı performansından ötürü "OİB 2021 yılı İhracat Başarı Ödülleri" organizasyonunda "Büyük Hedeflerin Üstün Başarısı" ödülünün sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Ticari Fonksiyonlar Grup Direktörü Hakan Kefoğlu, Anadolu Isuzu olarak, 2021'de sektörde yaşanan genel düşüş trendine karşın ihracatlarını artırdıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Çayırova’daki akıllı fabrika özelliklerine sahip modern üretim tesislerimizde terzi usulü imalat modeli ile ürettiğimiz araçları bugün 45 ülkeye ihraç ediyoruz. Dünya kentlerinin en güncel taleplerine uygun olarak geliştirip ürettiğimiz çevreci ve modern araçlar, Avrupa Birliği başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde büyük ilgi ve beğeni topluyor. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin verdiği 'Büyük Hedeflerin Üstün Başarısı' ödülünün sahibi olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Anadolu Isuzu olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mevcut pazarlarımızdaki varlığımızı güçlendirirken yeni pazarlara açılmaya, Türkiye’nin ihracatına ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmaya devam edeceğiz."

Verilen bilgiye göre, Anadolu Isuzu, bu yılın nisan ayında da Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) tarafından düzenlenen OSD Başarı Ödülleri kapsamında "2021 yılında ihracatını değer bazında en fazla artıran OSD üyesi" ödülünün sahibi olmuştu.

