Anadolu Kartalları "pilot yuvası"nda yetişiyor

İZMİR (AA) - HÜSEYİN BAĞIŞ - Dünyanın en tecrübeli hava kuvvetleri arasında gösterilen Türk Hava Kuvvetlerinde pilot olma hayali kuran aday öğrenciler, 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki eğitim aşamalarını başarıyla tamamlayarak bröve takma yolunda ilk adımı atıyor.

AA, Türk Hava Kuvvetlerine pilot yetiştiren tek merkez olan İzmir'in Çiğli ilçesindeki 2. Ana Jet Üs Komutanlığındaki pilotaj eğitim aşamalarını görüntüledi.

Hava Harp Okulundan mezun olan teğmenlerden deneme uçuşunu başarıyla geçenler, pilot adayı olarak 2. Ana Jet Üs Komutanlığına kabul ediliyor.

Komutanlığın girişinde pilot adaylarını karşılayan "Bu üste dünyanın en yürekli, en bilekli, en bilgili, en disiplinli pilotları yetiştirilir" yazısı, buradaki eğitimin standardı hakkında bilgi veriyor.

Pilot adayları, her türlü koşulda görev yapabilecek şekilde yaklaşık 2 yıl süren akademik, simülatör ve uygulamalı eğitim alıyor.

2. Ana Jet Üs Komutanlığı bünyesinde bulunan filo komutanlıklarının uzmanlık alanlarına göre özel çağrı adları ve amblemleri bulunuyor.

Çağrı adları "Palaz" olan 123. Filo Komutanlığı başlangıç uçuş eğitimi, "Akrep" 122. Filo Komutanlığı temel uçuş eğitimi, "Arı" 121. Filo Komutanlığı jet uçuş eğitimi, "Puma" 125. Filo Komutanlığı ulaştırma uçakları ve helikopter pilotaj eğitimi, "Öncü" 124. Standardize Filo Komutanlığı ise eğitmen ve öğrenci eğitimi veriyor.

- Bilgi ve kabiliyet öne çıkıyor

2. Ana Jet Üs Komutanlığında pilot adayları, ilk aşamada "Palaz" çağrı adlı filoda eğitime alınıyor.

Filonun amblemlerinde, yetişkin bir kartalın kanatlarının altında bulunan yavru kartal yer alıyor. Pilot adayları, burada uçmanın keyfini SF-260 pervaneli uçağıyla yaşıyor. Uçuş öğretmeniyle 14 sorti uçuş gerçekleştiren adaylar, 15. sorti uçuşunu ise tek başına tamamlıyor.

Başlangıç uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, "Akrep" çağrı adlı filoda temel uçuş eğitimine geçiyor. Burada çift kokpitli, pervaneli, turboprop motorlu KT-1T eğitim uçağının hem simülatör hem gerçek uçuşu kombine olarak devam ediyor.

- Zorlu uçuş koşullarına simülatör uçaklarla hazırlanıyor

2. Ana Jet Üs Komutanlığı Simülatör Filo Komutanlığında HAVELSAN tarafından geliştirilen tamamı yerli 6 adet KT-1T, 4 adet T38-M olmak üzere 10 simülatör bulunuyor.

Simülatörlerde gerçek şartlarda yapılamayacak senaryoları deneyimleyen pilot adayları, motor, hidrolik ve yağ arızaları gibi teknik sorunlara kısa sürede doğru tepkiyi vermeyi öğrenirken, gece ve kötü hava koşullarında uçuş becerilerini geliştiriyor.

Simülatör Filo Komutanı pilot albay, filonun kurulmasından bu yana yaklaşık 150 bin saatlik simülatör uçuşu gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Bu gayet iyi bir uçuş saati, bunun da devamını sağlamak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz." dedi.

- Simülatör ve uçuş eşgüdümlü sürüyor

Eğitim süreci hakkında bilgi veren 122. Filo Komutanı, başlangıç uçuşunu başarıyla tamamlayan pilot adaylarına temel uçuş eğitimi verdiklerini belirterek, "Filomuzda temel uçuş eğitimi, intibak ve akrobasilerden oluşan görerek, alet, kol, seyrüsefer ve gece uçuşlarından oluşmaktadır. Bu uçuşları KT-1T uçakları ve aynı zamanda simülatörleriyle yapmaktayız." diye konuştu.

Eğitim kapsamında KT-1T uçağı ile akrobasi hareketlerini icra eden pilot adayı teğmen ise 1 saat 10 dakika süren ve yorucu geçen sortisinin ardından yaptığı açıklamada, "İndikten sonra uçuşun yaşattığı zevk, bu yorgunluğu üstümüzden alıyor. Güzel bir sortiydi, pilotluğa giden bu yolda bir adım daha atmış oldum." diye konuştu.

2. Ana Jet Üs Komutanlığında pilot adayı öğrenciler, akademik, simülatör ve uygulamalı eğitimin yanı sıra haftada 3 gün, uçuş sırasında maruz kalacakları g kuvvetine (ani hız değişimleri ve manevralar sırasında pilotların maruz kaldığı kuvvet) karşı g toleransını artırıcı, kuvvet ve dayanıklılığa yönelik antrenman yapıyor.

Temel uçuş eğitimini başarıyla tamamlayan pilot adayları, tercihlerine ve Türk Hava Kuvvetlerinin ihtiyacına göre jet pilotu olmak üzere T-38M jet uçağıyla tekamül uçuş ya da ulaştırma pilotu olmak üzere CN-235 ulaştırma uçakları ve Cougar helikopteriyle eğitimlerini sürdürüyor.

