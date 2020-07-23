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Anadolu lisesinin mobilyalarını meslek liseliler yaptı

AFYONKARAHİSAR HABERLERİ  | 23.07.2020 16:18 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Recep Tayyip Erdoğan Lisemiz’in bilim atölyesi ve kültür sanat atölyelerinin mobilyalarını yaptı.İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın konu ile ilgili açıklamasında meslek liselerinin Afyonkarahisar ve ülke ekonomisine katkılarda bulunmaya devam ettiğini kaydetti.

Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Recep Tayyip Erdoğan Lisemiz’in bilim atölyesi ve kültür sanat atölyelerinin mobilyalarını yaptı.
İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın konu ile ilgili açıklamasında meslek liselerinin Afyonkarahisar ve ülke ekonomisine katkılarda bulunmaya devam ettiğini kaydetti. Yalçın, ‘2023 Eğitim Vizyonu’ hedefleri çerçevesinde öğrencilerde bilmekten daha çok düşünme, tasarım, üretme, problem çözme ve eleştirel düşünmeye devam ettiğini kaydetti. Yalçın, “İnovasyon geliştirme yaklaşımı temel alınması amacı ile okullarımızda ‘Tasarım ve Beceri Atölyeleriz’ kurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilimizde bakanlığımızca belirlenmiş standartlara uygun ilk tasarım ve beceri atölyesinin Recep Tayyip Erdoğan Lisemizde açılması için çalışmalar yaptık. Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin öğrencileri tarafından atölyemizin tüm araç-gereçleri üretildi. Atölyemizin kurulmasında emeği geçen öğrenci, öğretmen ve okul idarecilerimize teşekkür ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

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