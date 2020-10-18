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’Anadolu Nefesli Beşlisi’ Antalya’da sahne alıyor

ANTALYA HABERLERİ  | 18.10.2020 11:41 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesi uzun süre hafızalardan silinmeyecek çok özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazrlanıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi uzun süre hafızalardan silinmeyecek çok özel bir konserle sanatseverlerin karşısına çıkmaya hazrlanıyor. İlgi çekici konser programları ile büyük beğeni kazanan “Anadolu Nefesli Beşlisi” 20 Ekim Salı saat: 20.00’de Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde, Del Mundo isimli projesi ile dinleyicileri müzik repertuvarının en sevilen üfleme beşli eserleri ile dünya turuna çıkaracak.
Kurulduğu 2014 yılından bu yana farklı temalardaki konserleriyle tanınan nefesli beşli Bilkent Üniversitesi Flüt Sanat Dalı öğretim görevlisi Doçent Cem Önertürk, Antalya Devlet Opera ve Balesi obua sanatçısı Ufuk Soygürbüz, Samsun Devlet Opera ve Balesi klarinet sanatçısı Kıvanç Fındıklı, Bilkent Senfoni Orkestrası fagot sanatçısı Ozan Evruk ve Samsun Devlet Opera ve Balesi korno sanatçısı Hüseyin Uçar’dan oluşuyor. Anadolu Nefesli Beşlisi, Macaristan sokaklarından, Arjantin sahillerine, Fransa’nın özel tınılarından, Anadolu’nun dört bir köşesine işlemiş eşsiz ezgilerine ve balkan müziğinin kendine ait müziklerinden oluşturulmuş benzersiz repertuvarı Antalyalı sanatseverler ile buluşturacak.

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