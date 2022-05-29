Anadolu OSB Başkanı Tuncay: "Ara elemandan çok aranan eleman yetiştirmeye çalışıyoruz"

ERHAN CİHAN ÜNAL - Anadolu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Hüseyin Kutsi Tuncay, 5 yıldır aralıksız olarak meslek okulu öğrencilerine burs verdiklerini belirterek "Sürekli eğitim merkezimizde işletmelere ara elemandan çok aranan eleman yetiştirmeye çalışıyoruz." dedi.

Tuncay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, planlı sanayileşmeden yana olduklarını söyledi.

Anadolu OSB'yi bu vizyonla ve kamu kaynağı kullanmadan kurduklarını dile getiren Tuncay, Türkiye'deki bütün sanayi bölgelerini incelediklerini, bu bölgelerdeki olumlu ve olumsuzlukları analiz ederek, olumlu bulduklarını kendi bölgelerinde uyguladıklarını bildirdi.

Anadolu OSB'yi yaşam ve üretim merkezi olarak planladıklarını anlatan, bölgeyi sosyal ihtiyaçlara cevap verebilecek şekilde tasarladıklarına dikkati çekti.

Tuncay, 2012'de ilk fabrikanın parselini teslim ettiklerini anımsatarak bu süre içinde 120'ye yakın firmaya yapı kullanım izini verildiğini söyledi.

90 firmanın şu anda aktif olduğunu kaydeden Tuncay, bu firmaların 5 kıtada 100'ü aşkın ülkeye ihracat yaptığını belirtti.

Bölgenin Ankara dışından da ilgi gördüğüne işaret eden Tuncay, bazı şirketlerin veri merkezlerinin de bölgede olduğunu bildirdi.

- "Varlık fonu gibi bir fon oluşturduk"

Tuncay, Kovid-19 salgını öncesinde toplam çalışan sayısının 3 bin 500 olduğunu belirterek salgının etkilerine karşın toplam istihdamın 5 bin kişiyi aştığını ifade etti.

Doluluk oranının 2016'da yüzde 60 seviyesinde olduğunu anlatan Tuncay, mayıs ayı itibarıyla doluluk oranının yüzde 90 seviyesine çıktığını dile getirdi.

Bölgeyi yönetirken bütçe denkliğine önem verdiklerinin altını çizen Tuncay, şunları kaydetti:

"Denk bütçe demek bağımsızlık demek. Gideriniz kadar geliriniz varsa, hatta geliriniz giderinizden fazla ise hem sistemi yönetiyorsunuz hem de gelir fazlanızla yeni yatırımlar planlıyorsunuz. Biz de varlık fonu gibi bir fon oluşturduk burada. Gelir fazlalarımızı bu fonda biriktirdik. Bir milyon metrekarelik genişleme alanıyla ilgili kamulaşma süreçlerimiz büyük ölçüde bitti. Bunun bedellerini ödeyecek paramız var. Altyapı yapacağız problem yok."

- "Teknoparkın kuruluş müracaatını yaptık"

Tuncay, bölgeye diktikleri yaklaşık 2 bin 500 badem ağacından elde edilen gelirlerle meslek okulu öğrencilerine burs verdiklerini belirtti.

Bu bursların 5 yıldır verildiğini ifade eden Tuncay, "Bu öğrenciler staj ve yaz çalışmalarını bu bölgede yapıyorlar. Öğrenciler acemilik dönemini eğitim döneminde gideriyor. Bu öğrencileri işletmelerde de istihdam etmeye başladık. Sürekli eğitim merkezimizde işletmelere, ara elemandan çok aranan eleman yetiştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Tuncay, geçen yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına teknopark kuruluşu için başvuru yaptıklarını belirterek bu merkezin kuruluşunda 5 OSB ve Başkent Üniversitesinin yer aldığı bilgisini verdi.

Yenilenebilir enerji konusuna da değinen Tuncay, bu kapsamda 3 yıl önce 1 megavatlık güneş paneli yatırımı yaptıklarını sözlerine ekledi.

