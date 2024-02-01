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Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

AA AA
01.02.2024 08:25 | Son Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu Gebze kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Anadolu Otoyolu Kocaeli kesiminde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi ağır yaralandı

Otoyolun Ankara istikameti Gebze Gişeleri mevkisinde R.A. idaresindeki 06 KC 702 plakalı otomobil ile Y.M. yönetimindeki 35 BRS 295 plakalı tır çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü R.A. ile araçtaki H.N. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye erleri, otomobilde sıkışan R.A. ile. H.N'yi sıkıştığı yerden kapıyı keserek kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapatılan Ankara istikametinde ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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