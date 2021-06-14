Anadolu Otoyolu'nda 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İstanbul İstikameti Gümüşova rampaları mevkisinde sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda 1 kilometre arayla 10 aracın karıştığı iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda araçlarda bulunan E.T. ve S.T.A yaralandı.

Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.



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