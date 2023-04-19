YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı

19.04.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Otoyolun Ankara istikameti Çaydurt gişeleri mevkisinde 4 otomobil ve hafif ticari aracın karıştığı kaza meydana geldi.

Kaza nedeniyle ulaşım tek şeride düştü, güzergahta uzun araç kuyrukları oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere götürüldü.

Hasar gören araçlar ise çekici yardımıyla kaldırıldı. Karayolları ve jandarma trafik ekipleri, yolun tamamen ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Bolu'da iftara katıldı:DP Genel Başkanı Gültekin Uysal Bolu'da iftara katıldı:
Denizli'de 2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi sonucu yaralandı, bir kadın gözaltına alındıDenizli'de 2 aylık bebek üzerine asit dökülmesi sonucu yaralandı, bir kadın gözaltına alındı
Erzincan'da köylülerin 20 yıllık "komşusu" leylekler yuvalarına dönüyorErzincan'da köylülerin 20 yıllık "komşusu" leylekler yuvalarına dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Bolu anadolu otoyolu yaralı

Bolu Namaz Vakitleri 19 Nisan Çarşamba

İmsak
04:30
Sabah
06:03
Öğle
12:58
İkindi
16:42
Akşam
19:43
Yatsı
21:09

Bolu Nöbetçi Eczaneler19 Nisan Çarşamba

Soysal eczanesi
Merkez
Çalik eczanesi
Goynuk
Filiz eczanesi
Merkez
Ihlamur eczanesi
Merkez
Ecem eczanesi
Mudurnu
Sifa eczanesi
Gerede
Ebrar eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Kontakt lensler kabusu oldu! Gözüne et yiyen bakteri bulaştı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Banka kredisi borcunu ödemek için bebeğini sattı

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Hem rahatlığı hem de şıklığı yakalayın! Puma spor ayakkabılarda %35'e varan indirim

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Evine gelen davetsiz misafir korkuttu! Bir anda şaşkına döndü

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Kocası ve en yakın arkadaşının yasak aşkını yakaladı! İsyanı gündem oldu

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Tommy Hilfiger'ın çok satan o çantasında büyük fırsat!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.