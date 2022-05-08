YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Kocaeli
  4. Anadolu Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

08.05.2022 17:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Dilovası kesiminde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan 10 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul yönünde seyreden H.Ö. idaresindeki 34 CSL 739 plakalı otomobil, H.G. yönetimindeki 34 BIJ 27 plakalı otomobil, E.K. idaresindeki 81 FB 315 plakalı hafif ticari araç, B.Y'nin kullandığı 34 DGS 325 plakalı cip, H.Y. yönetimindeki 67 AFB 813 plakalı cip ile M.Y'nin kullandığı 67 ZU 111 plakalı otomobil, Dilovası rampası mevkisinde çarpıştı.

Aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle güzergahta araç yoğunluğu oluştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmekİzmit Belediyespor'da hedef, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde kalabilmek
"Erzurumlu Mümessil" filminin galası Erzurum'da yapıldı"Erzurumlu Mümessil" filminin galası Erzurum'da yapıldı
Voleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabıVoleybol: Misli.com Sultanlar Ligi play-off final etabı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası

Kocaeli Namaz Vakitleri 8 Mayıs Pazar

İmsak
04:02
Sabah
05:44
Öğle
13:02
İkindi
16:55
Akşam
20:10
Yatsı
21:44
Kocaeli ECZANELER
Kocaeli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

İlk buluşmada öyle bir şey yaptı ki! Flörte tövbe etti

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Tutuklanmamak için polise cinsel ilişki teklif etti!

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Yağsız kızartma özelliğiyle dikkat çekiyor, akıllı telefonla da kolayca kontrol ediliyor

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Minik şair Twitter'da viral olmuştu! “Aklımda bir şeyler var”

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Yaz vücuduna kestirme yoldan kavuştu!

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.