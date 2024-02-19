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Anadolu Otoyolu'nda ağır tonajlı araçların karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

AA AA
19.02.2024 07:25 | Son Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu’nun Düzce kesiminde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı, yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Anadolu Otoyolu'nda ağır tonajlı araçların karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Y.Ö. idaresindeki 51 LA 746 plakalı patates yüklü kamyon ile E.S. yönetimindeki 06 DT 6746 plakalı tır, Kaynaşlı gişelerine 6 kilometre kala Ekrem Özdemir Viyadüğü yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis jandarma, Karayolları, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Düzce'deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti tamamen trafiğe kapatıldı. Ankara yönünden gelen araçlar Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Kazaya karışan araçların otoyoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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trafik kazası Tır kamyon anadolu otoyolu ulaşım

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