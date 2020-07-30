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Anadolu Otoyolu'nda araç yangını uzun araç kuyruklarına neden oldu

BOLU HABERLERİ  | 30.07.2020 23:39 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda araç yangını uzun araç kuyruklarına neden oldu

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'ndan Ankara istikametine seyreden Adem Uz idaresindeki 42 FNF 61 idaresindeki otomobil Dağkent Viyadükleri mevkisinde seyir halindeyken yanmaya başladı.

Aracın yandığı fark eden sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi.

Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Meydana gelen yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangın esnasında ve ekiplerin çalışma yaptığı sırada tek şeritten sağlanan ulaşım, trafik nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

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