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  4. Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nda aynı mevkide meydana gelen iki kazada 4 kişi yaralandı

22.08.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde meydana gelen 2 trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Otoyolun İstanbul istikametinde seyreden G.K. idaresindeki 06 CYJ 302 plakalı otomobil, Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi mevkisinde H.T. idaresindeki 50 ADC 818 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.

Bu sırada trafiğin yavaşlaması nedeniyle yaklaşık 100 metre geride fren yapan R.K. idaresindeki 41 RA 610 plakalı tıra, arkadan gelen R.Y. idaresindeki 50 ABF 878 plakalı minibüs çarptı. Kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazalarda yaralanan sürücüler R.Y. G.K ve H.T. ile eşi K.T, kaza yerine gelen sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otoyolun İstanbul yönünde bir süre tek şeritten kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.


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Kocaeli Kartepe otoyol

Kocaeli Namaz Vakitleri 22 Ağustos Salı

İmsak
04:36
Sabah
06:10
Öğle
13:08
İkindi
16:54
Akşam
19:57
Yatsı
21:24

Kocaeli Nöbetçi Eczaneler22 Ağustos Salı

Berra eczanesi
Basiskele
Tolga eczanesi
Darica
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