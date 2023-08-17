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Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

17.08.2023 07:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde cip ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda cip ile otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

Otoyolun Ankara istikametinde seyreden B.Ş. idaresindeki 41 YS 942 plakalı cip, Düzce gişeleri yakınlarında S.C. idaresindeki 34 GKK 822 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobildeki Sultan C. ve M.C. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Araştırma Ve Uygulama Merkezi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

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trafik kazası Düzce anadolu otoyolu

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