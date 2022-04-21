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Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

21.04.2022 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda devrilen panelvandaki 4 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde panelvan devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Hüsnü K. idaresindeki 54 AT 515 plakalı panelvan otoyolun Gümüşova rampaları mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücü Hüsnü K. ve araçta yolcu olarak bulunan Sahure Ç, Pembe Ç. ve Çebi Ç. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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