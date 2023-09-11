YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette 46 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Anadolu Otoyolu'nda durdurulan kamyonette 46 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

11.09.2023 10:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde durdurulan bir kamyonette, 46 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu tacirlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uygulama yapıldı.

Uygulamada Diyarbakır'dan İstanbul'a giden bir kamyonet durduruldu. Araçta yapılan aramada, mobilyalar içine özel olarak zulalanmış 13 parça halinde 46 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Ekipler, olayla ilgili şüpheliler H.A. (38), Y.P. (51) ve B.P'yi (22) gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Karabük'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandıKarabük'te şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı
Gelibolu'da zirai ve makilik alanda etkili olan yangın söndürüldüGelibolu'da zirai ve makilik alanda etkili olan yangın söndürüldü
Aydın’da 20 düzensiz göçmen yakalandıAydın’da 20 düzensiz göçmen yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Düzce kamyonet

Düzce Namaz Vakitleri 11 Eylül Pazartesi

İmsak
04:57
Sabah
06:24
Öğle
12:57
İkindi
16:31
Akşam
19:20
Yatsı
20:42

Düzce Nöbetçi Eczaneler11 Eylül Pazartesi

Nimet eczanesi
Akcakoca
Demir eczanesi
Merkez
Kaynasli eczanesi
Kaynasli
Hakan eczanesi
Golyaka
Ozan eczanesi
Gumusova
Şifa eczanesi
Yigilca
Eczane hacettepe eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Bar tuvaletinde tecavüz etti! Güvenlik kamerası anbean kaydetti

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Okula ve Şehre Dönüş! Öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Gözünden 15 cm uzunluğunda canlı solucan çıkartıldı

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.