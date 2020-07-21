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Anadolu Otoyolu'nda erkek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

SAKARYA HABERLERİ  | 21.07.2020 18:17 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda erkek cesedi bulunmasına ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde Suriye uyruklu erkeğe ait ceset bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince 16 Temmuz'da otoyolda Salem Hamdı'nın (51) ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan Salem Hamdı'nın eşi Suriye uyruklu M.K. (40) ile A.D. (31) ve A.A. (26) tutuklandı.

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