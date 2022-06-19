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Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

19.06.2022 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda iki tırın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde 2 tırın karıştığı kazada yaralanan sürücü tedavi altına alındı.

Ankara istikametinde seyreden Mehmet E. (62) idaresindeki 27 F 8238 plakalı tır, Rüzgarlar mevkisinde, önünde seyreden Adnan Y. (66) yönetimindeki tıra arkadan çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Çarpmanın etkisiyle sürücü Mehmet E. bulunduğu yerde sıkıştı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü, ambulansa alındı.

Yaralı sürücü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre aksadı.

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