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Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tır şarampole devrildi

26.12.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde lastiği patlayarak savrulan tır şarampole devrildi.

Anadolu Otoyolu'nda lastiği patlayan tır şarampole devrildi

Şaban Toygar idaresindeki 41 B 1311 plakalı parke yüklü tır, otoyolun Ankara istikameti Beyköy mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Devrilen tırın içerisinde kalan sürücü, bölgeye ulaşan polis ekiplerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı, kazadan yara küçük sıyrıklarla kurtulan Toygar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince kontrol amaçlı ambulansa alınarak ayakta tedavi edildi.

Toygar, gazetecilere yaptığı açıklamada, seyir halindeyken tırın lastiğinin patladığını ve kontrolü kaybederek şarampole devrildiğini söyledi.

Öte yandan, kaza nedeniyle 2 şeridi kapanan yolda temizlik çalışmaları yürütülüyor. Polis ve karayolları ekipleri ulaşımı yolun diğer 2 şeridinden kontrollü bir şekilde sağlıyor.

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Düzce anadolu otoyolu kaza

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