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Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

22.08.2023 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu'nda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Otoyolun İstanbul istikameti Gümüşova ilçesi Yeşilyayla köyü mevkisinde, Mustafa Öcal'ın kullandığı 59 AEK 477 plakalı cip, Ramazan Özdemir idaresindeki 78 BK 350, Ali Beriç yönetimindeki 06 ABN 634 ve Hasan Muslu'nun kullandığı 41 ALH 129 plakalı otomobiller çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, 4 sürücü ile araçlarda yolcu olarak bulunan Emine Öcal ile Hasan Özdemir yaralandı.

Polis ve jandarma ekiplerinin otoyolun güvenliğini sağlamasının ardından yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Düzce anadolu otoyolu zincirleme kaza

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