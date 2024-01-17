Anadolu Otoyolu’nda minibüs devrildi: 2 yaralı

Kaza, Anadolu Otoyolu Bahçeköy köyü mevki Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akif G. idaresindeki 06 BN 1129 plakalı minibüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazanın şiddetiyle sürücü Akif G. ve Bülent İ.A. isimli yolcu yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sürücü Akif G. sağlık ekiplerince ayakta, Bülent G. ise ambulansa alınarak tedavi edildi.

Yan yatan minibüs sebebiyle otoyolun emniyet şeridi bir süre trafiğe kapatıldı. Polis ekiplerince kontrollü geçişlerin sağlandığı trafik, minibüsün kaldırılmasıyla normal seyrine döndü.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

