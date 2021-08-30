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Anadolu Otoyolu'nda otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 2 yaralı

30.08.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 34 GB 8154 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul yönü Gölyaka gişeleri mevkisinde S.N.U. kontrolündeki 06 DH 9001 plakalı boş akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü M.Y. ile aynı araçtaki G.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

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