Anadolu Otoyolu'nda otomobil akaryakıt tankerine çarptı: 2 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde otomobilin akaryakıt tankerine arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

M.Y. idaresindeki 34 GB 8154 plakalı otomobil, otoyolun İstanbul yönü Gölyaka gişeleri mevkisinde S.N.U. kontrolündeki 06 DH 9001 plakalı boş akaryakıt tankerine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürücü M.Y. ile aynı araçtaki G.Y. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz