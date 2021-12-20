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Anadolu Otoyolu'nda otomobilin çarptığı zihinsel engelli öldü

20.12.2021 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını kaybeden kişinin İstanbul'da yaşadığı ve 7 Kasım'dan bu yana kayıp olduğu öğrenildi

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde otomobilin çarptığı zihinsel engelli hayatını kaybetti.

Ankara istikametinde seyreden M.T. yönetimindeki DA MW 7171 yabancı plakalı otomobil, Sapanca Kurtköy mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.E'ye (59) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde H.E'nin öldüğü belirlendi.

Cenaze, incelemenin ardından Sapanca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

H.E'nin İstanbul'da yaşadığı, zihinsel engelli ve 7 Kasım'dan bu yana kayıp olduğu öğrenildi.

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