YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Anadolu Otoyolu'nda, pikapla yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nda, pikapla yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

BOLU HABERLERİ  | 31.07.2020 01:50 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nda, pikapla yolcu otobüsü çarpıştı: 5 yaralı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde pikapla yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Anadolu Otoyolu'nda Ankara istikametine seyreden Ahmet Koçyiğit idaresindeki 34 CZC 439 plakalı pikap ile Engin Demirel yönetimindeki Kamil Koç turizme ait 34 SY 554 plakalı yolcu otobüsü Bolu Doğu Gişeleri kesiminde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile savrulan pikap orta refüjde bulunan beton bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada pikap sürücüsü ile yanında yolcu olarak bulunan Özlem, Fatih, Emir Salih ve Miraç Koçyiğit yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu'da bulunan çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Bolu Doğu Gişeleri ile Bolu Batı Gişeleri arasında uzun araç kuyruğu oluştu.

Ulaşım, kaza yapan araçların kaldırılması ve ekiplerin çalışmasını tamamlamasının ardından normale döndü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Boşanmadan başkasının kollarında! Boşanmadan başkasının kollarında!
Polis ihbar üzerine baskın düzenlediPolis ihbar üzerine baskın düzenledi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bolu Namaz Vakitleri 31 Temmuz Cuma

İmsak
03:58
Sabah
05:42
Öğle
13:05
İkindi
16:59
Akşam
20:18
Yatsı
21:54

Bolu Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Cuma

Hayat Eczanesi
Merkez
Meral Eczanesi
Merkez
Taner Eczanesi
Gerede
Göynük Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Nur Eczanesi
Mudurnu
Ayçiçeği Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

Bolu'da bir evde çıkan yangında iki çocuk hayatını kaybetti

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Abant'ta Yağmur Altında Keyif

Abant'ta Yağmur Altında Keyif

Göletin Içinde Kalan Cami Ilgi Görüyor-Su Seviyesinin Yükselmesiyle Seben Taşlı Yayla Göleti'niniçinde Kalan, Özel Olarak Yapılan Taş Yolla Ulaşılabilencaminin Ibadete Açılması Hedefleniyor

Göletin Içinde Kalan Cami Ilgi Görüyor-Su Seviyesinin Yükselmesiyle Seben Taşlı Yayla Göleti'niniçinde Kalan, Özel Olarak Yapılan Taş Yolla Ulaşılabilencaminin Ibadete Açılması Hedefleniyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.