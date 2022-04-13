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Anadolu Otoyolu'nda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı

13.04.2022 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde, otomobilin takla atması sonucu yaralanan 4 kişi tedavi altına alındı.

Otoyolda İstanbul istikametine seyreden Hamdullah D. yönetimindeki 06 BDF 284 otomobil, Yeniçağa rampasında yol kenarındaki toprak sete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazanın ardından otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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