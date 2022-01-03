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Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

03.01.2022 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nda tıra çarpan cipteki 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde cipin tıra çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul istikametinde Sedat S. idaresindeki 07 FB 355 plakalı cip, Sarıçökek mevkisinde, önünde seyreden Arif K. yönetimindeki 06 BVV 949 plakalı tıra arkadan çarptı.

Tırın kasasının altına giren cipte sıkışan sürücü ile yanındaki Abdülkultüs A, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık ekiplerince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü Arif K. ise ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürüldü.

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