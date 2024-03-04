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Anadolu Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

AA AA
04.03.2024 07:44
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Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, biri ağır 2 kişi yaralandı.

Anadolu Otoyolu’nda tıra çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Otoyolun İzmit geçişi İstanbul istikameti Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde O.U. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, M.A. yönetimindeki 15 ACS 136 plakalı tıra çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçtaki yolcu Serdar Küçük’ün hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden kurtarılan yaralı otomobil sürücüsü ile S.Ç, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralı S.Ç'nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde kontrollü olarak sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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Kocaeli Otomobil Tır anadolu otoyolu kaza

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