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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi İstanbul istikameti ulaşıma kapatılacak

21.11.2023 08:21 | Son Güncelleme:
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi'nin İstanbul istikametinin bakım onarım çalışmaları dolayısıyla 08.00-22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı bildirildi.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi'nde Ankara-İstanbul istikametinde bakım onarım çalışmaları yapılacağı kaydedildi.

Yapılacak çalışmalar nedeniyle Otoyolun İstanbul istikametinin bugün 08.00 ile 22.00 saatleri arasında ulaşıma kapatılacağı belirtildi.

Otoyolun kapalı olduğu süre içinde ulaşımın Abant Kavşağı ile Kaynaşlı Kavşağı arasında D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacağı ifade edilen açıklamada, İstanbul-Ankara istikametinin bu süreçte hizmet vermeye devam edeceği duyuruldu.

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