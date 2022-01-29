Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesimi, kar temizleme çalışması nedeniyle İstanbul yönü geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, otoyolun Bolu Dağı Tünel Bölgesi'ndeki viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için çalışma başlatıldı.

Çalışma başlatılmadan önce karayolları ve polis ekipleri otoyolda seyreden sürücüleri Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Araç trafiğinin tamamen durmasının ardından çalışmaya başlayan karayolları ekipleri viyadükler üzerinde sol şeritte biriken karları püskürtme araçları ile yolun dışına atıyor.

Kar küreme araçları ile greyderler ise püskürtme sırasında yolda kalan karları temizleyerek yolda tuzlama çalışması yürütüyor.

Otoyolun İstanbul İstikametine ulaşımın saat 03.30'da çalışmaların sonlandırılmasının ardından yeniden açılması bekleniyor.



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