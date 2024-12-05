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  4. Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza ulaşımı aksattı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza ulaşımı aksattı

AA AA
05.12.2024 09:08
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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli çıkışında makaslayan tıra otomobilin çarptığı kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapatıldı.

Romanya uyruklu Iona V'nin kullandığı OT 16 YKW plakalı tır, otoyolun İstanbul istikameti Bolu Dağı Tüneli çıkışı 3. viyadük üzerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu makasladı.

Bu sırada aynı istikamette gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 KS 219 plakalı otomobil, makaslayan tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralananın olmadığı kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı'ndan D-100 kara yoluna yönlendiriliyor.

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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Bolu anadolu otoyolu kaza ulaşım

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