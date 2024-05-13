YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Düzce
  4. Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi İstanbul yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi İstanbul yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı

AA AA
13.05.2024 10:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi İstanbul yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesimi İstanbul yönünün bir bölümü ulaşıma kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminin bir bölümü, İstanbul yönünde yapılacak üstyapı çalışmaları nedeniyle 17 Mayıs saat 17.00'ye kadar ulaşıma kapatıldı.

Otoyolun Ankara istikameti, Karayolları ekipleri tarafından Üçköprü mevkisinden itibaren dubalarla çevrildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri de saat 09.00 itibarıyla Ankara yönünü ulaşıma kapatarak araçları İstanbul istikametine yönlendirdi.

İstanbul istikametinden çift yönlü (1 şerit İstanbul, 2 şerit Ankara) olarak başlayan trafik akışı, Asar Suyu Köprüsü mevkisinden sonra tekrar 2 ayrı istikametten veriliyor.

Bölgede üstyapı çalışmalarının sona ereceği 17 Mayıs saat 17.00 itibarıyla ulaşımın normal seyrine dönmesi planlanıyor.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci olduBursalı Alperen, Uluslararası Caribou Matematik Yarışması'nda birinci oldu
Son 5 günde aranan şahıslara yönelik "Çember-18" operasyonlarında 4 bin 995 kişi yakalandıSon 5 günde aranan şahıslara yönelik "Çember-18" operasyonlarında 4 bin 995 kişi yakalandı
Kapıyı açıp taksiden indiği esnada otomobil böyle çarptıKapıyı açıp taksiden indiği esnada otomobil böyle çarptı
Anahtar Kelimeler:
Düzce anadolu otoyolu

Düzce Namaz Vakitleri 13 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:33
Öğle
12:57
İkindi
16:51
Akşam
20:11
Yatsı
21:48
Düzce ECZANELER
Düzce ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

Columbia'nın en sevilen ayakkabısı! Şimdi indirimde

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.