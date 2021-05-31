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Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kaza nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

31.05.2021 05:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde kaza nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

KOCAELİ AA) - Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde trafik kazası dolayısıyla ulaşım sağlanamıyor.

Alınan bilgiye göre, otoyolun Şirintepe viyadüğü girişi İstanbul istikametinde bir tırın ters dönmesiyle meydana gelen kazaya çok sayıda araç karıştı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle her iki yönde trafik durdu, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ekipler, yaralıların hastaneye sevki ve trafiğin açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Kocaeli

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