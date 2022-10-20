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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Kavşağı'nda üst yapı onarım çalışması yapılacak

20.10.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Kavşağı'nda üst yapı onarım çalışması yapılacak

Sakarya Kavşağı'nda yapılacak üst yapı onarım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'na girişlere yarın 22.00-06.00 saatlerinde izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Anadolu Otoyolu'nda Sakarya Kavşağı'nın kavşak kollarında üst yapı onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle 21 Ekim Cuma günü 22.00-06.00 saatleri arası otoyola Sakarya Kavşağı'ndan girişler kapatılacak, trafik D-100 devlet yoluna yönlendirilecektir. Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve geçici trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları önemle rica olunur."

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