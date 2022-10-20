Anadolu Otoyolu'nun Sakarya Kavşağı'nda üst yapı onarım çalışması yapılacak

Sakarya Kavşağı'nda yapılacak üst yapı onarım çalışması nedeniyle Anadolu Otoyolu'na girişlere yarın 22.00-06.00 saatlerinde izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü 1. Bölge Müdürlüğünce Anadolu Otoyolu'nda Sakarya Kavşağı'nın kavşak kollarında üst yapı onarım çalışması gerçekleştirileceği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenle 21 Ekim Cuma günü 22.00-06.00 saatleri arası otoyola Sakarya Kavşağı'ndan girişler kapatılacak, trafik D-100 devlet yoluna yönlendirilecektir. Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve geçici trafik işaretlemeleri yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları önemle rica olunur."

