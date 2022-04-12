Anadolu Otoyolu'nun Sakarya kesiminde demontaj çalışması

Anadolu Otoyolu'nun Adapazarı ile Sapanca kavşakları arasında Arifiye mevkisinde trafik akışının, enerji nakil havai hatlarının demontaj çalışmaları nedeniyle 13 ve 14 Nisan'da 00.00 ile 05.00 saatlerinde kısa aralıklarla kontrollü durdurulacağı bildirildi.

Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamada, otoyolun Adapazarı ile Sapanca kavşakları arasında Arifiye mevkisinde, TEİAŞ'a ait boşta bulunan mevcut enerji nakil havai hatları için TEİAŞ ekipleri tarafından söküm çalışması yürütüleceği belirtildi.

Çalışmaların 13 ve 14 Nisan'da 00.00-05.00 saatlerinde yapılacağı aktarılan açıklamada, bu zaman diliminde otoyolun belirtilen kesiminde ulaşımın iki yönlü olarak 10-15 dakikalık kontrollü kesintiler halinde trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

