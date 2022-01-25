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Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Kocaeli kesiminden tırların geçişine izin verilmiyor

25.01.2022 12:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tırlar araç parkına yönlendirilirken, İstanbul istikametine geçiş kısıtlaması nedeniyle şehirlerarası yolcu otobüsleriyle Gebze'deki terminale getirilen kişilerin Marmaray istasyonuna sevki sağlandı

SAKARYA/KOCAELİ (AA) - Olumsuz hava koşulları nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Sakarya ve Kocaeli kesiminden, İstanbul ve Ankara istikametine tırların geçişine izin verilmiyor.

Otoyolun Sakarya ve Kocaeli kesiminde tedbir alan trafik ekipleri, her iki istikamette otoyoldan geçişlerine izin verilmeyen tırları, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tır parklarına yönlendiriyor.

Diğer araçların ise seyrek de olsa otoyoldan geçiş yaptığı görülüyor.

Bu arada, Sakarya AFAD ekipleri de tır şoförlerine çorba ikram etti.

Öte yandan İstanbul istikametine geçiş kısıtlaması nedeniyle şehirlerarası yolcu otobüsleriyle Gebze Şehirler Arası Otobüs Terminaline getirilen kişilerin, İstanbul'da bulunan ikametlerine ulaşmaları için gece boyunca şehir içi otobüslerle Marmaray Gebze istasyonuna sevki sağlandı.

Gebze Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların İstanbul'daki ikametlerine güvenle ulaşabilmeleri için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde çalışma yürütüldü.

Geceyi Gebze'de geçiren yolcuların konaklama tesislerine ulaştırılması sağlandı.

Çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, vatandaşların yanında olduklarını belirtti.

- "A Takımı" çalışmalarını sürdürüyor

Ayrıca Kocaeli Büyükşehir Belediyesince kırsal bölgeler başta olmak üzere hizmetlerin daha etkin ve hızlı sağlanabilmesi amacıyla mahallelerde acil konularda hizmet vermek üzere kurulan "Büyükşehir Acil Tamir Takımı - A Takımı" ekipleri, vatandaşların kar yağışından olumsuz etkilenmemesi için çalışmalarını 24 saat boyunca sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü bünyesinde görev yapan "A Takımı" ekipleri, acil ihtiyaç duyulan konularda mahallelere kısa sürede ulaşarak, sorunları çözüyor.

Bu kapsamda ekipler, Kocaeli'nin çeşitli bölgelerindeki hastanelerin acil servis girişleri, köprü, cami, otogar, üst geçit ve viyadüklerde oluşan karları temizleyerek, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Ekipler, üst geçitler, aile sağlığı merkezleri, otobüs durakları, kamu binalarının önü, ibadethaneler ve ilçelerin muhtelif noktalarında kar yağışının olumsuz etkilerine karşı kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Belediye ekipleri de kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentin farklı noktalarına mama bırakıyor.

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