Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Taşkın'dan "Sağlık çalışanlarına 1500 lira bayram ikramiyesi verilsin" önerisi

Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Kurban Bayramı'nda sağlık çalışanlarına 1500 lira bayram ikramiyesi verilmesini istedi.

Taşkın, yazılı açıklamada, sağlık çalışanlarının yaşam şartlarının zorlaştığını, ekonomik olarak sağlıklı yaşam şartlarına kavuşturularak moral ve motivasyonlarının en üst seviyeye yükseltilmesi gerektiğini belirtti.

Dövizdeki hareketlilikle birlikte benzin ve mazota yapılan zamların temel gıda fiyatlarını etkilediğini ifade eden Taşkın, özellikle sağlık çalışanlarının enflasyona bağlı olarak maaşlarındaki kayıplarının telafi edilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Sağlık çalışanlarının millete hizmet için gece gündüz özverili bir şekilde görev yaptıklarını vurgulayan Taşkın, şunları kaydetti:

"Yetkililerin de sağlık çalışanlarına verdiği vaatleri yerine getirmesini bekliyoruz. Sağlık çalışanları, ekonomik ve sosyal olarak yaşam ve iş yerlerinin olumsuz şartlarının iyileştirilmesini, uzun mesaiye son verilmesini, nöbet ücretlerinin günün şartlarına göre yeniden düzenlenmesini, tüm ödemelerin tek kalem de yapılması ve emekliliğe yansıtılması için yeni bir düzenleme yapılmasını, vergi diliminin yüzde 15'te sabitlenerek vergi yükü altından kurtarılmasını beklemektedir. Bunların yanı sıra yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nda sağlık çalışanlarına 1500 lira bayram ikramiyesi verilmesi yönünde acil bir çalışma yapılmasını istemektedirler."

