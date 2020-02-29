YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Malatya
  4. Anadolu Selçuklu Ocaklarından TSK’ya destek açıklaması

Anadolu Selçuklu Ocaklarından TSK’ya destek açıklaması

MALATYA HABERLERİ  | 29.02.2020 13:21 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesi tüm ülkeyi yasa boğarken, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen düzenlediği basın toplantısı ile hükümete ve TSK’ya destek verdi.Toplantıda konuşan Başkan Geçen, ‘Gün birlik olma zamanıdır, devletimizin yanındayız’ diyerek şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi.

Anadolu Selçuklu Ocaklarından TSK’ya destek açıklaması

Suriye’nin İdlib kentindeki Türk askerlerine düzenlenen hava saldırısında 33 askerin şehit edilmesi tüm ülkeyi yasa boğarken, Anadolu Selçuklu Ocakları Genel Başkanı Ayetullah Geçen düzenlediği basın toplantısı ile hükümete ve TSK’ya destek verdi.
Toplantıda konuşan Başkan Geçen, ‘Gün birlik olma zamanıdır, devletimizin yanındayız’ diyerek şehit olan askerlere Allah’tan rahmet diledi. Anadolu Selçuklu Ocakları olarak tüm teşkilatları ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve hükümetin yanında olduklarını ifade eden Geçen, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yanındayız ve atacağı her adımda tam destek vereceğiz” ifadelerini kullandı.
Gün birlik günüdür diyen Geçen, “Askerimiz, devletimize, bayrağımıza, vatanımıza destek verme günüdür. Dün Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış pınarı hareketlerinde olduğu gibi devletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin her daim yanındayız. Bundan sonrada olamaya devam edeceğiz. En kötü devlet, devletsizlikten iyidir. Gün Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve TSK’nın yanında olma günüdür. Malatya’mızdaki sivil toplum temsilcilerine ve vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum Devletimize sahip çıkalım, devletimize arkasında olalım destek verelim. Ata topraklarımız olan yerleri alacağız” şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan... Survivor adasında aşk skandalı! Kameralara aldırmadan...
Ürküten tahmin: Minimum 7,2!Ürküten tahmin: Minimum 7,2!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Bandırma’da Lojistik Çalıştayı yapıldı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Malatya caddeleri Türk bayraklarıyla donatıldı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Vali Yazıcı’dan taziye mesajı

Malatya Namaz Vakitleri 29 Şubat Cumartesi

İmsak
05:32
Sabah
06:53
Öğle
12:44
İkindi
15:53
Akşam
18:26
Yatsı
19:41

Malatya Nöbetçi Eczaneler29 Şubat Cumartesi

Başak Eczanesi
Merkez
Gürkan Eczanesi
Merkez
Işık Eczanesi
Merkez
Kışla Bakan Eczanesi
Merkez
Menekşe Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Emniyet Başmüfettişi Sula’nın konferansı ilgi gördü

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Şehit mezarındaki Türk Bayrağı’na Jandarma hassasiyeti

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremde yoğun çalışan gazetecilere plaket

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Depremzedeler, konteyner kente davet edildi

Görme özrüne rağmen başarıdan başarıya koştu

Görme özrüne rağmen başarıdan başarıya koştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.