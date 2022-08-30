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"Anadolu Şiir Akşamları"nın ilki Amasya'da gerçekleştirildi

30.08.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Anadolu Şiir Akşamları"nın ilki Amasya'da gerçekleştirildi

İSTANBUL (AA) - Cihannüma Derneği tarafından Türkiye'nin farklı şehirlerinde düzenlenmesi planlanan "Anadolu Şiir Akşamları" başlıklı şiir programlarının ilki Amasya'da edebiyatseverlerle buluştu.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ilk program Amasya'nın sevilen şairlerinden 2020 yılında vefat eden Seyfettin Karahocagil anısına yapıldı.

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi İpekköy Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen program öncesi, Karahocagil'in kabri ziyaret edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cihannüma Derneği Genel Başkanı Rıza Yorulmaz, şiir dinletisinin hazırlanmasında emeği geçenlere, eserleriyle katkı veren şairlere teşekkür ederek, bir sonraki programın Aksaray'da düzenleneceğini belirtti.

Etkinliğe, aralarında edebiyat dünyasından Erol Erdoğan, Yavuz Selim Kurt, Süreyya Aydın, Yusuf Şahin, Kamil Çakır, Temel Ata ve Mustafa Avşar'ın bulunduğu 33 şair katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
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