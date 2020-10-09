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Anadolu Üniversitesi bilime katkı sağlamaya devam ediyor

ESKİŞEHİR HABERLERİ  | 09.10.2020 13:56 | Son Güncelleme

Anadolu Üniversitesi, 5.

Anadolu Üniversitesi, 5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı (ISIF’20) kapsamında düzenlenen Uluslararası Buluş Yarışması’nda kazandığı ödüllerle büyük bir başarıya imza attı.
"Türk Patent ve Marka Kurumu" ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 Ağustos-10 Eylül tarihleri arasında başvuruları alınan ülkemizin ilk ve tek uluslararası buluş fuarı olan ‘5. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda, Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinin yer aldığı proje çalışmaları Altın, Gümüş ve Bronz kategorilerinde madalyaya layık görüldü.
ARİNKOM Teknoloji Transfer Ofisi aracılığıyla katılım sağlanan ISIF’20 "Uluslararası Buluş Yarışması"nda, her biri alanında uzman uluslararası jüri kurulu tarafından değerlendirilerek ödüle layık görülen projeler, 27 Eylül Pazar günü çevrimiçi gerçekleştirilen ödül töreniyle açıklandı.
Bu kapsamda, “Geri Dönüşüm Camlardan Elde Edilen Çok Amaçlı Cam Köpüğü” buluşlarıyla, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ekrem Kula, Eskişehir Teknik Üniversitesi(ESTÜ) Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Burak Evirgen ve Prof. Dr. Mustafa Tuncan, ISIF’20’de Altın Madalya ödülüne layık görüldü. Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yücel Güney, ESTÜ Öğretim Elemanları Doç. Dr. Erhan Ayas, Araş. Gör. Levent Köroğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Derya Över’de “Bor Atığından Montiselit (Camgsio4) Esaslı Biyoaktif Seramiklerin Üretimi” başlıklı buluşlarıyla Gümüş Madalya kazandı. ESTÜ öğretim üyesi Prof. Dr. Hatice Mehtap Kutlu ve Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Kuş ise “Ceranib-2 Molekülün Akciğer ve Meme Kanserinin Tedavisinde Kullanımı” başlıklı çalışma ile ISIF’20’de Bronz Madalya ödülüne layık görüldü.

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